Energia: Arera, al via nel 2022 la Balkan Energy School (2)

- Il progetto, attivato da Arera all'interno del Programma InCe /Bers (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) -su richiesta del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) e dell'Organizzazione internazionale l'Iniziativa Centro Europea (Cei) - prevedeva una cooperazione con i regolatori balcanici attraverso l’organizzazione di seminari tecnici focalizzati su come implementare i meccanismi di market coupling, utili a favorire la creazione di un mercato elettrico regionale e la sua integrazione con il mercato unico europeo (nel quadro del Western Balkans 6 Process). Il progetto si è sviluppato dal 2018 ad oggi attraverso specifiche delibere di Arera, incontri periodici nei diversi Paesi e attività on line durante l’emergenza pandemica. La fase finale del progetto si è concentrata sulle concrete misure che i regolatori balcanici dovranno adottare per affrontare le future sfide legate alla transizione energetica e conformarsi al quadro regolatorio Ue in materia. (Com)