Bosnia-Usa: vicesegretario presso il Tesoro di Washington Ahern in visita a Sarajevo

- Il vicesegretario presso il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Paul Ahern, si trova oggi in visita in Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la tappa a Sarajevo fa parte di una più ampia visita nella regione dei Balcani occidentali per esaminare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dalla corruzione. Nella giornata di oggi Ahern ha avuto un incontro con il ministro bosniaco alla Sicurezza, Selmo Cikotic. Secondo una nota diramata dal ministero bosniaco i due interlocutori hanno esaminato le possibilità di aiuto che gli Stati Uniti possono fornire per combattere la criminalità organizzata e raggiungere gli obiettivi strategici nel campo della sicurezza. (segue) (Seb)