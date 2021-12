Bosnia-Usa: vicesegretario presso il Tesoro di Washington Ahern in visita a Sarajevo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro sono state anche scambiate le rispettive opinioni circa l'applicazione di sanzioni più efficaci contro i gruppi criminali e le persone ad esse collegate. Alla luce di ciò, sono state segnalate le sanzioni che il ministero del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente imposto a determinate società e persone nella regione a causa di "comportamenti destabilizzanti e corrotti", precisa la nota del ministero bosniaco. La tappa in Bosnia Erzegovina segue a quella effettuata in Serbia dal 13 al 15 dicembre. Secondo una nota diramata dall'ambasciata degli Stati Uniti a Belgrado, Ahern ha incontrato in quell'occasione alcuni esponenti del governo e rappresentanti del mondo economico. "Il presidente Biden è stato chiaro sul fatto che combattere la corruzione è una priorità degli Stati Uniti", ha dichiarato Ahern secondo la nota dell'ambasciata Usa. (Seb)