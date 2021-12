Senato: Paroli (FI), su caso Lotito Aula si pronuncerà definitivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad impossibilia nemo tenetur. Sul caso Lotito l'Aula deve pronunciarsi definitivamente. Nell'imminenza dell'elezione del presidente della Repubblica, il Senato ha la necessità e l'urgenza di definire le contestazioni sull'elezione di alcuni senatori".Lo dichiara il senatore Adriano Paroli, relatore nella giunta delle Elezioni di pPalazzo Madama sul ricorso presentato da Claudio Lotito in ordine alla proclamazione a senatore di Vincenzo Carbone. "Dopo il rinvio in giunta deciso dall'Assemblea di Palazzo Madama, ho provveduto ad una rivisitazione dei dati in possesso della Giunta delle Elezioni sul caso Lotito. Ho verificato ancora una volta - prosegue - l'impossibilità di procedere all'esame di tutte le schede del collegio interessato per la semplice ragione che sono andate distrutte. Dobbiamo quindi basarci sugli unici dati attendibili che sono quelli riportati nei verbali della proclamazione della Corte di Appello". (segue) (Com)