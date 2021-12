Senato: Paroli (FI), su caso Lotito Aula si pronuncerà definitivamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte ad un ricorso che ho giudicato fondato - spiega Paroli - non potevo che accoglierlo come peraltro avevo già fatto in precedenza. Va reso noto inoltre, per completezza di informazione, che prima della votazione sulla mia proposta che è stata accolta, la Giunta ha respinto quella presentata in via incidentale dal senatore Grasso finalizzata all'istituzione di un nuovo comitato per l'esame delle schede. Un simile comitato aveva lavorato già per circa due anni riscontrando appunto la circostanza che molte schede non esistono più. Pertanto, a breve l'Assemblea dovrà decidere se accogliere o meno la mia proposta oggi approvata dalla giunta", conclude. (Com)