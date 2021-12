Sciopero: De Petris (Leu), scelta sindacati ha ragioni reali e concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Per la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, "le ragioni dello sciopero di oggi sono reali e concrete ed è molto grave che la stragrande maggioranza dei media e dei commentatori lo abbiano fatto passare come una follia o come un delitto di lesa maestà". La parlamentare aggiunge in una nota: "Sono convinta che sarebbe stato possibile evitare lo sciopero riaprendo il dialogo con i sindacati e rivedendo la riforma fiscale. Nei nostri emendamenti torneremo infatti a chiedere che tutti gli 8 miliardi siano stanziati per il taglio del cuneo fiscale". L'esponente di Leu prosegue: "Ma il problema fondamentale non riguarda solo la legge di Bilancio. In Italia esiste un enorme problema salariale che non viene affrontato in alcun modo. Il salario minimo è scomparso dai radar. La proposta di contributo di solidarietà, che avrebbe dato un segnale in direzione della redistribuzione, è stata affossata. E cosa deve fare un sindacato per farsi ascoltare in una situazione simile, se non ricorrere ai propri strumenti come lo sciopero?". (Com)