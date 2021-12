Covid: Ema, sì a due nuovi trattamenti Xevudy e Kineret

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha annunciato di aver raccomandato l'autorizzazione di due nuovi trattamenti per il Covid-19. Si tratta di Xevudy (sotrovimab), un anticorpo monoclonale, indicato per il trattamento di Covid-19 negli adulti e negli adolescenti (dai 12 anni di età e con un peso di almeno 40 chilogrammi) che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave. E di Kineret (anakinra), un medicinale immunosoppressivo già autorizzato nell'Unione europea per il trattamento di varie condizioni infiammatorie. La sua indicazione è stata ora estesa per includere il trattamento di Covid-19 in pazienti adulti con polmonite che richiedono ossigeno supplementare, a flusso basso o alto, e che sono a rischio di sviluppare grave insufficienza respiratoria, come determinato dai livelli ematici di una proteina chiamata suPar (recettore attivatore del plasminogeno dell'urochinasi solubile) di almeno 6 ng per ml. (Beb)