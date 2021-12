Difesa: ambasciatore francese in Romania, il contratto per l'acquisto di 4 corvette è quasi finalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Francia e Romania per l'acquisizione di corvette per la Marina militare romena è quasi finalizzato ed i governi dei due Paesi si augurano che venga firmato quanto prima. Lo ha annunciato oggi l'ambasciatore francese a Bucarest, Laurence Auer, in una conferenza stampa. "Le trattative sono nelle fasi finali e i due governi, quello francese e quello romeno, sperano che il contratto venga firmato al più presto. Vi ricordiamo che le discussioni che devono essere finalizzate sono di natura tecnica, non ci sono discussioni tra i governi in questa fase finale. Il contratto è quasi finalizzato. C'è un forte desiderio da entrambe le parti che questo contratto venga concluso", ha sottolineato Auer. La compagnia francese Naval Group ha vinto la gara d'appalto per la costruzione delle quattro corvette multifunzionali Gowind 2500 del programma di dotazione delle Forze armate romene. Il valore del contratto è di 1,6 miliardi di euro. (Rob)