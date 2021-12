Russia: rimosso da sito tribunale Rostov verdetto che menzionava truppe russe nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo del verdetto emesso dal tribunale di Rostov che menziona la presenza di unità militari russe nel Donbass, in merito ad un caso di corruzione nella fornitura di generi alimentari, è stato rimosso dal sito web del tribunale, senza che venisse indicato il motivo della rimozione delle informazioni. Questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha dichiarato che il testo della sentenza contiene "un errore", poiché a suo dire non vi sono mai state e non vi sono tuttora forze armate russe nel territorio delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. (Rum)