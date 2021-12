Speciale energia: Nord Stream 2 Ag, lavoriamo per costituire filiale in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nord Stream 2 Ag, operatore dell’omonimo gasdotto, sta lavorando alla costituzione di una filiale in Germania. Lo ha riferito la società stessa all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. "L'Agenzia federale delle reti tedesca (BNetzA) il 16 novembre ha reso note delle informazioni sulla sospensione temporanea della procedura di certificazione in relazione alla costituzione di una filiale di Nord Stream 2. La nostra azienda sta adottando questa misura per garantire il rispetto delle norme", ha riferito l’operatore del gasdotto. (Rum)