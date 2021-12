Speciale energia: per Energy Intelligence le spagnole Acciona ed Iberdrola le più "verdi" al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spagnole Acciona Energia e Iberdrola si sono classificate rispettivamente al primo ed al secondo posto come le aziende più "verdi" al mondo secondo la classifica preparata annualmente dalla società di consulenza Energy Intelligence. Secondo il rapporto, Acciona dispone di tecnologie energetiche totalmente prive di emissioni di anidride carbonica (CO2), ma per volume scende al sedicesimo posto con 9,8 GW di energia rinnovabile installata, mentre Iberdrola sale all'ottavo posto con 21,7 GW. La classifica "Top 100 Green Utilities" seleziona 100 delle più grandi aziende di produzione di energia elettrica nel mondo e le classifica secondo le loro emissioni di anidride carbonica e la loro capacità installata in tecnologie rinnovabili per determinare il loro grado di coinvolgimento nella transizione verso un sistema elettrico a basse emissioni di carbonio. Oltre ad Acciona Energía e Iberdrola, la "Top 10" include altre tre società europee (Orsted, Edp ed Enel), tre cinesi (Cgn, China Three Gorges e Cnnc), una statunitense (NextEra) e, per la prima volta, una indiana (Greenko), tutte con almeno il 50 per cento della loro capacità di generazione senza emissioni. (Spm)