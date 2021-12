Speciale energia: Spagna, McDonald's e Endesa X inaugurano a Siviglia altri 2 punti di ricarica auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McDonald's e Endesa X, società energetica spagnola del gruppo Enel, hanno inaugurato oggi nuovi punti di ricarica per auto elettriche in due fast food in provincia di Siviglia da 50 kW di potenza che permettono di ricaricare più dell'80 per cento della batteria di un veicolo elettrico in meno di trenta minuti. Secondo quanto riferito da Endesa X in un comunicato, le due aziende continuano il loro impegno nella transizione energetica dopo aver già inaugurato altri punti di ricarica nella provincia del capoluogo di regione dell'Andalusia. Questo progetto fa parte dell'accordo firmato alla fine del 2019 tra McDonald's e Endesa X, per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi dei suoi ristoranti in tutta la Spagna. L'obiettivo di McDonald's è di superare i 150 punti di ricarica entro la fine del 2021. (Spm)