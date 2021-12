Cina: ambasciatore in Giappone esorta Tokyo a non unirsi al boicottaggio delle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese a Tokyo, Kong Xuanyou, ha esortato il Giappone a non unirsi al boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali, ospitate da Pechino il prossimo febbraio. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post" citando le dichiarazioni del diplomatico cinese, secondo cui l'iniziativa sarebbe semplicemente "una posa politica". Kong ha fatto le proprie osservazioni nel corso di una riunione ospitata dall'agenzia di stampa giapponese "Kyodo news", in cui non ha mancato di condannare l'amministrazione di Tokyo per le dichiarazioni rilasciate dal primo ministro Shinzo Abe lo scorso primo dicembre. In un'intervista concessa al quotidiano "Nikkei", Abe aveva commentato il quadro di crescente competizione strategica con la Cina nell'Indo-Pacifico, sottolineando come una crisi militare a Taiwan avrebbe costituito "un'emergenza per l'alleanza Usa-Giappone". Il Giappone, aveva quindi precisato, deve premunirsi rafforzando il proprio deterrente bellico e consolidando così i partenariati di sicurezza vigenti nella regione. Kong ha interpretato le "estreme" osservazioni di Abe come "una provocazione deliberata", annunciando che la Cina non avrebbe tollerato ulteriori ingerenze nella propria relazione con Taiwan. (segue) (Cip)