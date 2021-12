Cina: ambasciatore in Giappone esorta Tokyo a non unirsi al boicottaggio delle Olimpiadi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura non pregiudica la partecipazione degli atleti alle competizioni e prevede esclusivamente l'assenza di delegazioni governative ufficiali. La Lituania è stata il primo Paese ad annunciare l'iniziativa. Lo scorso 3 dicembre, il presidente dello Stato baltico, Gitanas Nauseda, aveva fatto sapere su Twitter che non avrebbe partecipato ai Giochi e altrettanto avrebbero fatto i suoi ministri. Tre giorni dopo è stata la volta degli Stati Uniti, che hanno ufficializzato la propria assenza tramite la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. L'Australia ha annunciato l'assenza di una propria delegazione l'8 dicembre, data in cui il primo ministro di Canberra, Scott Morrison, ha osservato come la Cina abbia sempre eluso le domande relative alla propria politica nello Xinjiang. Motivazioni analoghe sono state presentate da Regno Unito, Canada, Scozia, che pure hanno annunciato l'assenza di delegazioni ufficiali. (Cip)