Legge Bilancio: Prandini (Coldiretti), da fisco a bonus verde 450 milioni ai campi

18 ottobre 2021

- “Sono state accolte le nostre richieste per importanti misure fiscali per le imprese e gli allevamenti ma anche finanziamenti per i danni provocati dal clima, il bonus verde, sostegni alle filiere agroalimentari, al grano e alla pesca, ai giovani e all’imprenditoria femminile”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nella relazione di apertura dell’Assemblea della principale organizzazione agricola europea nel ringraziare il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e il premier Mario Draghi per una manovra espansiva anche per l’agricoltura per la quale vengono stanziati complessivamente 450 milioni, il 58 per cento in più di quella precedente. (segue) (Com)