Lazio: assessora Ambiente, bene impegno Federconsumatori su sviluppo comunità energetiche (2)

- “Le Comunità Energetiche sono una grande opportunità per i cittadini, non solo perché consente loro di rispondere ad un ideale e cioè fare il bene del pianeta producendo e consumando energia pulita, ma soprattutto perché nel farlo ottengo anche benefici economici. Come Federconsumatori, abbiamo un progetto chiamato ‘Comune' che si rivolge a tutti gli enti locali per costruire Cer con il quale formiamo e coinvolgiamo i cittadini", ha aggiunto Stefano Monticelli, presidente di Federconsumatori Lazio. La Regione Lazio ha dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili una sezione ad hoc nel nuovo bando di idee per la Transizione Ecologica del Lazio rivolto a Comuni e Imprese e a cui è possibile partecipare fino al 17 gennaio 2022 segnalando un proprio progetto sul sito di Lazio innova (Com)