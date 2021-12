Energia: Fenu (M5s), superbonus diventi una politica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze del Senato, segnala che "i risultati straordinari ottenuti dal superbonus, non solo in termini di spinta economica, ma anche in termini di risparmi energetici conseguiti, ci confermano quanto sia importante elevare questa misura a vero e proprio modello di politica economica. La direzione - continua il parlamentare in una nota - è quella tracciata oggi dal presidente Giuseppe Conte, che all'assemblea di Coldiretti ha rilanciato la nostra ulteriore proposta di 'superbonus imprese', ovvero l'estensione del meccanismo della cedibilità anche ai crediti d'imposta Transizione 4.0 riconosciuti alle imprese per investimenti in tecnologia e macchinari a basso consumo". L'esponente del M5s aggiunge: "Proprio in questo momento di impennata dei prezzi energetici, il superbonus e tutti i suoi sviluppi fanno capire quanto sia importante questa misura per contrastare il caro bollette. Per questo, come peraltro scritto oggi dal 'Sole 24 Ore', il superbonus deve diventare una politica del Paese". (Com)