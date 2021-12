Aerospazio: Airbus e Pasco firmano nuovo accordo di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus e Pasco Corporation, fornitore giapponese di soluzioni geospaziali, hanno siglato un nuovo accordo di partnership per una Direct Receiving Station (DRS) Pleiades Neo con i relativi diritti di distribuzione dei dati sul mercato giapponese. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. L'accordo costituisce una nuova pietra miliare nella collaborazione a lunghissimo termine tra le due società iniziata venti anni fa, quando Pasco ha introdotto il sistema di geoproduzione industriale di Airbus. Nel 2005, Pasco è diventato il distributore esclusivo dei dati del satellite radar TerraSAR-X per il mercato giapponese, nel 2011 il primo distributore dei dati Pleiades, ancor prima del lancio del satellite, e nel 2014 il distributore esclusivo dei dati SPOT 6/7. Airbus e Pasco lavoreranno insieme per espandere la fornitura di servizi di informazione geospaziale utilizzando e offrendo dati con una risoluzione nativa di 30 centimetri da Pleiades Neo e saranno in grado di rispondere a qualsiasi necessità altamente esigente in termini di reattività, rivisitazione o capacità di copertura in vari campi come le attività di prevenzione e preparazione ai disastri sia in tempo di pace che in situazioni di emergenza, per la sicurezza nazionale in senso più ampio. (segue) (Com)