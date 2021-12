Aerospazio: Airbus e Pasco firmano nuovo accordo di collaborazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Composta da quattro satelliti identici, la costellazione Pleiades Neo, completamente prodotta, posseduta e gestita da Airbus, offre una risoluzione nativa di 30 centimetri con una fascia di immagini di 14 chilometri, la più ampia della sua categoria. Grazie alla sua impareggiabile agilità, la costellazione sarà in grado di coprire l'intera massa terrestre cinque volte all'anno. I primi due satelliti sono già in orbita, mentre gli ultimi due saranno lanciati a metà 2022. (Com)