Agricoltura: assessora Lazio, campagna di comunicazione a sostegno filiera latte, da giunta 120 mila euro

- "Prosegue l’impegno della Regione Lazio di valorizzazione della distintività e peculiarità delle produzioni made in Lazio e del Km 0, della filiera produttiva regionale del latte, del benessere animale e dei suoi impatti positivi sulle specie allevate, sull’intero comparto produttivo e sull’ambiente”, lo dichiara in una nota l'assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati, che aggiunge: “Nello specifico, abbiamo approvato oggi in Giunta una delibera che stanzia circa 120.000 euro per l'avvio di una campagna di comunicazione pluriennale che promuova e valorizzi il latte fresco di qualità del Lazio. Un impegno che l'amministrazione Zingaretti assume di concerto con il gruppo di lavoro tecnico permanente insediato presso il nostro Assessorato sul latte fresco bovino e sulla sua filiera, dalla produzione alla commercializzazione, costituito da personalità del mondo della ricerca, da esponenti delle associazioni di rappresentanza del comparto produttivo e cooperativo". (segue) (Com)