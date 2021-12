Etiopia: rapporto Amnesty-Hrw, forze Amhara responsabili di atrocità nel Tigrè occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza di Amhara sono responsabili di un'ondata di detenzioni di massa, uccisioni ed espulsioni forzate di persone etnia tigrina nell'area del Tigrè occidentale, nel nord dell'Etiopia. Lo denunciano Amnesty International e Human Rights Watch (Hrw) in un rapporto congiunto pubblicato oggi, che mette in luce le uccisioni di massa di civili del Tigrè che sono stati attaccati e uccisi mentre tentavano di sfuggire alla nuova ondata di violenza. Secondo il rapporto, inoltre, decine di persone in stato di detenzione affrontano condizioni pericolose per la vita, tra cui tortura, fame e negazione delle cure mediche. "Il nuovo assalto di abusi da parte delle forze amhara contro i civili del Tigrè rimasti in diverse città del Tigrè occidentale dovrebbe suonare come un campanello d'allarme", ha affermato Joanne Mariner, direttore della risposta alle crisi di Amnesty International. "Senza un'azione internazionale urgente per prevenire ulteriori atrocità, i tigrini, in particolare quelli in detenzione, sono a grave rischio", ha aggiunto. Dall'inizio del conflitto armato, nel novembre 2020, il Tigrè occidentale - un territorio amministrativo conteso - è stato il luogo di alcune delle peggiori atrocità, tra cui massacri, bombardamenti indiscriminati e sfollamenti forzati su larga scala della popolazione tigrina. (segue) (Res)