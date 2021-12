Etiopia: rapporto Amnesty-Hrw, forze Amhara responsabili di atrocità nel Tigrè occidentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 dicembre scorso l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha riferito che 1,2 milioni di persone sono state sfollate dal Tigrè occidentale dall'inizio del conflitto. Un rapporto dell'Ocha del 9 dicembre ha rilevato che tra il 25 novembre e il 1 dicembre oltre 10 mila tigrini sono stati sfollati di recente dal Tigrè occidentale e ha affermato che il Tigrè occidentale è rimasto inaccessibile alle agenzie umanitarie a causa di problemi di sicurezza. A novembre e dicembre Amnesty e Hrw hanno condotto interviste telefoniche con 31 persone, tra cui 25 testimoni e sopravvissuti, nonché parenti delle persone detenute ed espulse, sugli abusi delle milizie di Amhara e delle forze di sicurezza regionali contro i civili del Tigrè nelle città di Adebai, Humera e Rawyan. Dall'inizio di novembre - denuncia il rapporto - le forze di polizia e le milizie regionali di Amhara, compresi le milizie note come Fano, hanno sistematicamente rastrellato i tigrini ad Adebai, Humera e Rawyan. Queste forze hanno separato le famiglie, arrestato adolescenti dai 15 anni in su e uomini e donne civili e hanno espulso con la forza donne e bambini più piccoli, oltre a malati e anziani dalla zona. Alcuni degli espulsi da allora sono arrivati ​​nel Tigrè centrale, mentre altri rimangono dispersi. Dopo i rastrellamenti a Humera del 20 e 21 novembre, due testimoni hanno raccontato di aver visto fino a 20 camion pieni di persone in partenza in quei giorni verso il Tigrè centrale. (segue) (Res)