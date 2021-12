Etiopia: rapporto Amnesty-Hrw, forze Amhara responsabili di atrocità nel Tigrè occidentale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità etiopi dovrebbero cessare immediatamente gli attacchi ai civili, garantire il rilascio di coloro che sono detenuti arbitrariamente e fornire urgentemente l'accesso senza ostacoli al Tigray occidentale alle agenzie e alle organizzazioni umanitarie con il mandato di visitare i luoghi di detenzione, hanno affermato Amnesty e Hrw. Data la gravità degli abusi in corso, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dovrebbe istituire urgentemente un meccanismo internazionale indipendente per indagare sugli abusi nel conflitto del Tigrè, comprese le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (le leggi di guerra), identificare i responsabili a tutti i livelli e conservare le prove per la responsabilità futura. Gli sfollamenti forzati e gli attacchi deliberati alla popolazione civile violano le leggi di guerra, prosegue il rapporto, secondo cui ogni persona detenuta ha il diritto di essere trattata umanamente e nel rispetto della propria dignità intrinseca, compreso l'accesso a cibo e cure mediche adeguate. Ordinare lo sfollamento di civili per motivi non richiesti dalla loro sicurezza o per imperativa necessità militare, attaccare civili che non partecipano direttamente alle ostilità e torturare o maltrattare in altro modo i detenuti sono crimini di guerra, aggiungono le Ong. (Res)