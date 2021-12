Ue: Sassoli, abbiamo gli strumenti per progettare una nuova Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi abbiamo dinnanzi a noi sfide molto impegnative: l'Europa che uscirà da questa emergenza non potrà più essere quella di prima, ma gli strumenti e i fondi che abbiamo a disposizione ci danno la possibilità di progettare il futuro, una nuova Europa, che sia soprattutto più equa, più verde, più digitale, più proiettata verso il futuro. Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel corso dell'evento organizzato da Gbc Italia 'La cultura delle città sostenibili per la transizione ecologica'. "Salvare il Pianeta non può essere più considerato un optional, non si tratta solo di sviluppare buone pratiche, ma di far leva sulla lotta al cambiamento climatico per declinare una maggiore sostenibilità economica e sociale", dichiara Sassoli. "Attraverso il green deal - prosegue il presidente - la nostra Unione ha l'ambizione di diventare il primo continente ad emissioni zero entro il 2050. La commissione sosterrà un grande piano di rinnovamento proprio per l'edilizia. Ridurre l'emissioni, stimolare la ripresa, ridurre la povertà energetica sono i nostri obiettivi. Entro il 2030 35 milioni di edifici potrebbero essere ristrutturati, migliorando la qualità della vita e realizzando ambienti migliori. Saranno creati fino a 160 mila posti di lavoro perché noi non vogliamo perdere posti di lavoro ma aumentarli. Credo infatti - spiega Sassoli - che sia molto importante sviluppare politiche in grado di non solo di promuovere la sostenibilità dei materiali, di migliorare le tecniche, di incentivare la circolarità e il riutilizzo dei prodotti impiegati, ma soprattutto capaci di favorire l'occupazione, di aiutare le piccole e medie imprese ad espandersi. Oltre al recovery fund - conclude - anche la politica di coesione europea può essere un valido strumento che può sostenere le riforme legate all'efficienza energetica degli stati membri". (Com)