Speciale difesa: il ministro Guerini è intervenuto a presentazione rapporto su industria difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- E' stato presentato presso la Sala Caccia Dominioni del Segretariato generale della Difesa, alla presenza anche del ministro per la Difesa, Lorenzo Guerini, il rapporto elaborato dal Centro studi Aiad (la Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza) in collaborazione con Prometeia, per illustrare le capacità peculiare del settore AD&S e analizzarne il contributo che offre all'economia nazionale, sia in termini di generazione di Pil che del ruolo propulsivo a vantaggio del processo di innovazione tecnologica del Paese. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa. Hanno aperto i lavori il presidente Aiad, Guido Crosetto, e il generale Luciano Portolano, Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti. La Dott.ssa Lanza di Prometeia ha illustrato il rapporto sul settore AD&S che ha contribuito nel 2019 a generare 15 miliardi di euro di valore aggiunto nell'economia italiana, lo 0,9 per cento del Pil (totale valore aggiunto); ogni euro di valore aggiunto creato dalle imprese genera in media 2.0 euro addizionali nell'economia per un moltiplicatore totale pari a 3, per effetto della capacità di propagare valore aggiunto direttamente e indirettamente nel sistema di aziende connesse all'AD&S. (Com)