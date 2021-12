Speciale difesa: Spagna, Navantia avvia processo di selezione di 173 figure professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navantia, azienda pubblica spagnola dell'industria della difesa, ha aperto un bando per l'assunzione di 173 figure professionali da incorporare nel cantiere navale di Ferrol (Galizia). In particolare, l'offerta è rivolta a diversi profili, come ingegneri, informatici, elettricisti, montatori di tubi e assemblatori. Le candidature sono aperte fino al 14 gennaio. Navantia prevede di assumere un totale di 280 persone in base al piano strategico 2018-2022 firmato dall'azienda con il governo ed i sindacati. (Spm)