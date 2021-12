Speciale difesa: risoluzione centrodestra, Oto Melara e Wass restino italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mondo della Difesa ha bisogno di una informazione libera, seria e in grado di tenere aperto il confronto con la società civile come quella proposta da Agenzia Nova" Gianluca Rizzo

Presidente della Commissione Difesa dellaCamera dei Deputati

23 luglio 2021

- Il centrodestra ha presentato in commissione Difesa della Camera "una risoluzione sulla vendita di Oto Melara e Wass da parte di Leonardo. Vogliamo dare un chiaro indirizzo al governo perché sia conseguente alle dichiarazioni odierne rese in Parlamento dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e mettere così in atto ogni iniziativa utile affinché queste due realtà nazionali della nostra eccellenza industriale restino italiane e in mano pubblica. Occorre dare maggiore impulso alla competitività internazionale della nostra Difesa attivando tutte le leve a disposizione, compresa Cassa depositi e prestiti, rafforzando questo settore strategico e facilitando così il raggiungimento di quei volumi necessari a garantire piani industriali sostenibili". Lo dichiarano in una nota i deputati Roberto Paolo Ferrari, Maria Tripodi, Salvatore Deidda ed Elisabetta Ripani, capigruppo Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Coraggio Italia in commissione Difesa alla Camera, e tutti i componenti dei rispettivi gruppi parlamentari. (Com)