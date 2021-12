Speciale difesa: Guerini, Europa deve avere ruolo più coraggioso nel suo vicinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Europa è chiamata ad avere un ruolo più coraggioso, profilato e sistemico dentro il proprio vicinato. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto al convegno online “Italia: scenari lontani, interessi vicini”, organizzato dall’osservatorio permanente sui temi internazionali dell’Eurispes. “L’Africa è il luogo in cui l’Europa misura la sua ambizione nell’ambito della difesa e della sicurezza”, ha detto il ministro. L’Europa conta peraltro su strumenti propri, non solo militari ma anche “diplomatici, economici, della cooperazione”. Dalle missioni e dalla “proiezione del nostro strumento militare” si può vedere “come l’Italia difende e promuove i propri interessi nazionali anche in scenari lontani e apparentemente latarali”, ha continuato Guerini. (Res)