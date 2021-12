Speciale difesa: Germania, onori militari per l'ex ministra della Difesa Kramp-Karrenbauer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha ricevuto gli onori militari per la conclusione dell'incarico, assunto nel luglio 2019. La cerimonia si è svolta a Berlino, nella piazza d'armi del ministero della Difesa tedesco, dove al lume delle fiaccole e preceduto dalla banda militare, ha sfilato il Battaglione della Guardia, formazione interforze con compiti di protocollo e protezione del quartiere governativo della capitale della Germania. Come esponenti del nuovo governo federale, erano presenti i ministri di Difesa, Esteri e Giustizia, rispettivamente Christine Lambrecht, Annalena Baerbock e Marco Buschmann. Come da tradizione, la banda militare ha eseguito, oltre alle marce, tre brani scelti dall'autorità a cui vengono tributati gli onori. Kramp-Karrenbauer ha optato per la sigla della campagna pubblicitaria delle Forze armate tedesche (Bundeswher), “Wir. Dienen. Deutschland”, ossia “Noi serviamo la Germania”, per il brano che accompagna i titoli di testa del film western “I magnifici sette” e per “Your love keeps lifting me higher and higher”, ossia “Il tuo amore continua a portarmi sempre più in alto”, del cantante di rythm and blues statunitense Jackie Wilson. (Geb)