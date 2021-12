Speciale difesa: Guerini, cordoglio per la scomparsa del luogotenente Musella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la Difesa si stringe con profondo cordoglio alla famiglia del luogotenente Gennaro Musella, un uomo che ha vissuto la sua vita al servizio del Paese, contribuendo alla difesa dei nostri cittadini”: così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota di cordoglio per la scomparsa del sottufficiale in servizio presso il Reparto Servizi Coordinamento e Controllo dell’aeroporto militare di Ciampino (Roma), deceduto per le complicanze da Covid-19. “Commossa vicinanza e solidarietà all'Aeronautica Militare che piange la scomparsa di un collega a causa del Coronavirus”, ha concluso il ministro. (Com)