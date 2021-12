Francia-Italia: firmato accordo di collaborazione tra università nel campo della pediatria e della perinatalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 dicembre presso l'ambasciata d'Italia a Parigi si è svolta la cerimonia di firma dell'accordo di collaborazione tra l'università Paris Saclay e le università di Genova, Milano, Napoli "Federico II", Padova, Politecnica delle Marche ed Udine per la pediatria e la perinatologia. L'accordo prende spunto dal rapido sviluppo tecnologico e scientifico nel campo della perinatalità e dell'assistenza pediatrica, discipline che vedono l'Italia e la Francia leader nel mondo, presentando tassi di mortalità alla nascita tra i più bassi e offrendo i migliori standard nelle cure dei bambini prematuri. L'accordo prevede la promozione di periodi formativi per medici interessati alla rianimazione neonatale e alla pediatria, raggiungendo il doppio obiettivo di rispondere al bisogno di formazione ultra-specialistica in Italia ed a quello di personale in Francia. Le simili caratteristiche epidemiologiche e tecnologiche dei due Paesi hanno reso queste collaborazioni più semplici ed il periodo pandemico le ha persino accentuate con il lancio di progetti di ricerca condivisi circa l'impatto del Covid-19 nel periodo perinatale. Inoltre, lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca clinica e traslazionale, di attività di aggiornamento degli insegnanti e dei ricercatori, e la creazione di diplomi universitari e corsi di dottorato in co-tutela sono ulteriori obiettivi previsti nella lettera di intenti appena firmata. (segue) (Frp)