Salute: Istat, nel 2019 Italia sopra media europea per prevenzione raccomandata (2)

- L'Istat ha rilevato che, l’Italia supera la media Ue27 solo tra i 45-64 anni (75,8 per cento contro 72,3 per cento). La diffusione del tumore del colon-retto ha subito un notevole incremento negli ultimi decenni. Essendo molto spesso asintomatico nella fase di insorgenza, viene raccomandata un’adeguata prevenzione primaria e l’esecuzione di controlli periodici. Per l’esame della ricerca del sangue occulto nelle feci, la fascia di età confrontabile tra i vari paesi europei è quella di 50-74 anni: in Italia il 36,1 per cento lo ha eseguito negli ultimi due anni, ossia con la cadenza raccomandata, valore più alto della media Ue27 (33,4 per cento) e della Spagna (30,4 per cento), ma molto al di sotto di Germania (43,8 per cento), Austria (55,9 per cento) e Danimarca (67,1 per cento). Sono evidenti le disuguaglianze sociali nell’accesso alla prevenzione dei tumori femminili: in media nei 27 paesi Ue i differenziali tra donne laureate e quelle con basso titolo studio sono di 8 punti in più per la mammografia, 20 per il pap-test. Le disuguaglianze sono più marcate nei paesi dell’Europa dell’Est, quasi inesistenti nei paesi del Nord Europa (Danimarca, Svezia, Paesi Bassi). L’Italia evidenzia differenze inferiori alla media europea per l’accesso al pap-test (14 punti percentuali), superiori per la mammografia (13 punti), dovuti alle basse prevalenze di ricorso tra le donne con basso titolo di studio, e quasi in linea con l’Europa (cinque punti contro i tre per lo screening del sangue occulto. (Ren)