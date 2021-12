Lombardia: Giudici (Lega), Regione aggiunge 4,5 milioni per il bando Sport Outdoor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio regionale lombardo ha approvato, tra gli emendamenti in ambito del bilancio di previsione 2022-2024, anche quello finalizzato ad integrare, in considerazione delle numerose domande presentate sul bando Sport Outdoor 2021, le risorse finanziarie destinate a soddisfare i fabbisogni emersi sul territorio lombardo. "Si tratta di uno stanziamento importante di oltre 4,5 milioni di euro per la realizzazione di strutture per lo skyfitness, la riqualificazione o la nuova realizzazione di aree di playground destinate alla pratica sportiva al di fuori dei contesti sportivi", spiega il Consigliere regionale della Lega Simone Giudici, primo firmatario del testo. "L'emendamento approvato – sottolinea il Consigliere leghista – va a sostenere le comunità locali nelle spese per l'aggiornamento delle aree sportive del territorio e dimostra, ancora una volta, l'impegno concreto della Regione per garantire il miglioramento e la promozione delle pratiche sportive in ambienti naturali e outdoor".(Com)