Italia-Vaticano: in incontro Mattarella-Papa Francesco anche scambio di doni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro di questa mattina tra Papa Francesco e Sergio Mattarella in occasione della visita di congedo del presidente della Repubblica, c'è stato anche uno scambio di doni. Bergoglio ha regalato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani; i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace per il 2022; il Documento sulla Fratellanza Umana; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Il presidente della Repubblica ha donato al Papa: una stampa con Veduta di Roma dal Quirinale; un volume sulla Madonna del cucito al Quirinale. (Rin)