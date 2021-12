Kosovo: presidente Parlamento Konjufca, Ue non faccia pressioni su Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non dovrebbe fare pressioni sul Kosovo affinché crei l'Associazione dei comuni a maggioranza serba. Lo ha affermato il presidente del Parlamento kosovaro, Glauk Konjufca, rivolgendosi in particolare all'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Konjufca ha fatto riferimento alla recente conferenza stampa a Bruxelles tra Borrell e il premier kosovaro, Albin Kurti, osservando che il capo della diplomazia Ue ha parlato esplicitamente di "pressioni" nei confronti di Pristina. "L'approccio della Serbia sull'Associazione è che noi dobbiamo loro qualcosa; dal loro punto di vista per essere un partner credibile noi dobbiamo creare un'Associazione persino con competenze esecutive", ha dichiarato il presidente del Parlamento kosovaro. "Le strutture che verrebbero create aumenterebbero l'autonomia dell'Associazione e non la sovranità del Kosovo", ha aggiunto Konjufca evidenziando che non è nell'interesse di Pristina creare tale organismo e per questo l'Ue dovrebbe evitare di spingere in tale direzione. (segue) (Alt)