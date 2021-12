Kosovo: presidente Parlamento Konjufca, Ue non faccia pressioni su Associazione comuni serbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo divide Pristina e Belgrado causando l'attuale stallo nel dialogo, secondo quanto scritto nei giorni scorsi in un articolo del portale online dell'emittente "Deutsche Welle Albania". La parte serba, viene evidenziato, richiede a Pristina di istituire l'Associazione dei comuni a maggioranza serba prima di parlare di un possibile accordo finale. La parte kosovara teme invece che, creando tale associazione, il Kosovo finisca per diventare uno Stato non funzionale come è il caso della Bosnia Erzegovina. (segue) (Alt)