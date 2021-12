Kosovo: presidente Parlamento Konjufca, Ue non faccia pressioni su Associazione comuni serbi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi, tornando dopo la tappa del dialogo a Bruxelles nelle scorse settimane, ha dichiarato che un accordo finale tra Kosovo e Serbia verrà raggiunto entro termini temporali certi che "coincidono con il mandato del primo ministro del Kosovo Albin Kurti". Secondo Bislimi, tuttavia, "c'è esitazione dall'altra parte" riguardo un'intesa "comprensiva" e Belgrado insiste invece per accordi parziali come quelli precedentemente raggiunti. Il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha sottolineato dopo la tappa del dialogo a Bruxelles che Pristina deve prima dare attuazione agli accordi già raggiunti. La fine del dialogo, secondo Petkovic, non può essere intravista se il Kosovo non dà prima adempimento "agli accordi raggiunti nove anni fa" che includono la creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba. (Alt)