Russia-Germania: Cremlino, espulsione diplomatici episodio spiacevole, ma non dovrebbe intaccare i rapporti

- L'espulsione di due diplomatici russi dall'ambasciata in Germania, in seguito alla condanna all'ergastolo del cittadino russo Vadim Sokolov nel caso Khangoshvili, è un "episodio spiacevole" nelle relazioni bilaterali tra Mosca e Berlino, ma si auspica che ciò non pregiudichi in alcun modo le prospettive di instaurazione del dialogo tra il presidente russo Vladimir Putin ed il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing con la stampa. (Rum)