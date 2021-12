Germania: Procura federale chiude inchiesta contro ignoti su strage di Hanau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha chiuso l'inchiesta contro ignoti sulla strage con movente razzista avvenuta ad Hanau, in Assia, il 19 gennaio 2020. Il terrorista di destra Tobis Rathjen, affetto da paranoia e manie di persecuzione, uccise a colpi di pistola nove persone, di cui cinque di nazionalità turca. Rathjen sparò quindi all'anziana e malata madre, uccidendola, per poi suicidarsi. Secondo il Gba, l'uomo agì da solo. Come comunicato dalla Procura generale federale, “dopo aver esaurito tutti gli approcci investigativi pertinenti, non vi erano sufficienti indicazioni fattuali per il coinvolgimento di altre persone come complici, istigatori, assistenti o confidenti”. (Geb)