Covid: Speranza, ancora pienamente dentro emergenza

- "Siamo ancora in una fase non facile e siamo ancora dentro una sfida aperta: i numeri dei contagi che arrivano di Paesi europei segnalano che siamo ancora pienamente dentro l’emergenza Covid". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del congresso nazionale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). "Il nostro Sistema sanitario - ha aggiunto - è ancora dentro questa sfida e la priorità deve essere impegnarci per mettere in sicurezza il Paese. Le misure messe in campo vanno in questa direzione" e "vogliono evitare che il numero dei contagi e delle ospedalizzazioni possa crescere in maniera significativa". (Rin)