Vaccino: Speranza, numeri incoraggianti, oltre 13 milioni richiami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri della campagna vaccinale "sono molto incoraggianti ed importanti: l’88,37 per cento delle persone sopra i 12 anni hanno avuto la prima dose e l’85,17 per cento hanno completato il ciclo. Sono poi oltre 13 milioni i richiami somministrati". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del congresso nazionale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). "Dobbiamo insistere con determinazione e non possiamo permetterci alcuna ambiguità perché il vaccino è la mattonella per fronteggiare questa stagione del Covid", ha aggiunto. (Rin)