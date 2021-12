Usa: traffico di droga, sanzioni a gruppo criminale brasiliano Primeiro comando da capital

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito per la prima volta una sigla brasiliana nella lista delle organizzazioni criminali sottoposte a sanzioni. Si tratta del Primeiro comando da capital (Pcc), il "del gruppo criminale organizzato più potente del Brasile e tra i più potenti al mondo. Il Pcc è nato a San Paolo negli anni '90 e ha forgiato un sanguinoso percorso verso il dominio criminale attraverso il traffico di droga, il riciclaggio di denaro sporco, l'estorsione, l'omicidio su commissione e il recupero crediti per droga. Il Pcc opera in tutto il Sud America, Paraguay e Bolivia e le sue operazioni raggiungono gli Stati Uniti, l'Europa, l'Africa e l'Asia", si legge nella nota del dipartimento del Tesoro. La misure è contenuta nei nuovi strumenti che il presidente Usa, Joe Biden, ha messo a punto per fare fronte alla "epidemia di droga" che interessa il Paese: un decreto esecutivo che dichiara il tema una "emergenza nazionale" e un altro che istituisce formalmente lo U.S. Council on Transnational Organized Crime (Ustoc). "Per anni, gli Usa hanno sofferto la peggiore epidemia di droghe della loro storia", si legge nella nota del dipartimento di stato. "Le organizzazioni criminali transnazionali cono in gran parte responsabili dell'ingresso di queste droghe e della violenza nelle nostre comunità", ha aggiunto. (Nys)