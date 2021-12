© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "103 milioni le dosi di vaccino somministrate in 12 mesi non le fai se non hai un grande Servizio sanitario nazionale: solo un grande Paese può ottenere numeri di questo tipo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del congresso nazionale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi). (Rin)