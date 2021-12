Regno Unito: Covid, imprese chiedono aiuto a governo dinanzi ad aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione dell’industria britannica (Cbi) ha chiesto al governo di assistere le imprese dinanzi all’aumento dei contagi di coronavirus. Come ha riferito l'emittente "Bbc", la Cbi ha sottolineato che la variante Omicron ha avuto un impatto sulla fiducia dei consumatori e il settore dell’ospitalità è già alle prese con la cancellazione di molte prenotazioni in hotel e ristoranti. Al momento l’esecutivo e gli enti amministrativi preposti non hanno imposto misure restrittive quali un numero ridotto di persone in bar e ristoranti. (Rel)