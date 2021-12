Tlc: il 5G di Tim supera la velocità di cinque gigabit al secondo, nuovo record europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim conferma ancora una volta il proprio ruolo di leadership nel guidare l’evoluzione delle reti e dei servizi 5G, realizzando, prima in Europa, una connessione in grado di superare stabilmente la velocità di cinque gigabit al secondo in downlink su rete live 5G, con picchi di oltre 5,2 gigabit al secondo. Stando al relativo comunicato stampa, questa innovativa connessione ultra-broadband è stata ottenuta mediante la funzionalità di “dual connectivity”, combinando le frequenze a 3.7 GHz e ad onde millimetriche (26 GHz), sfruttando 800 MHz di ampiezza di banda sulla frequenza a 26 GHz. Tale soluzione di accesso wireless su rete live è stata efficacemente integrata in 5G Stand Alone, dotata quindi di una innovativa core network 5G. Si tratta, prosegue la nota, di un significativo risultato ottenuto in collaborazione con Ericsson e Qualcomm Technologies. “Con questo nuovo primato europeo, che fa leva sugli elementi più innovativi della tecnologia 5G (dalle onde millimetriche all’architettura 5G Stand Alone) ci confermiamo l’operatore di riferimento nell’evoluzione delle reti e dei servizi per la gigabit society: il risultato ottenuto ci permette di accelerare nello sviluppo di soluzioni 5G end-to-end, abilitando offerte ad elevato valore aggiunto per i nostri clienti, dalla cloud transformation alle reti private 5G per lo smart manufacturing, fino alla piena digitalizzazione di tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni del Paese”, ha commentato Stefano Siragusa, vice del direttore generale e chief network, operations e wholesale officer di Tim. (segue) (Com)