Tlc: il 5G di Tim supera la velocità di cinque gigabit al secondo, nuovo record europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di lavorare con Tim in un altro momento innovativo nella roadmap del 5G, poiché viene stabilito un nuovo record europeo per le sue velocità: alimentato dal nostro sistema Snapdragon X65 5G Modem-RF, questo risultato segna un altro passo verso la prossima fase del 5G, che estenderà le sue capacità attraverso la banda larga mobile, l'IoT industriale, il wireless fisso e le applicazioni di rete privata 5G”, ha continuato Enrico Salvatori, senior vice president e presidente Emea di Qualcomm Europe. “La collaborazione con Tim e Qualcomm ci ha permesso di superare la soglia dei 5 Gbps di velocità di connessione su rete mobile, dimostrando ancora una volta che il 5G è una delle tecnologie chiave per la trasformazione digitale del Paese”, ha affermato poi Emanuele Iannetti, presidente e amministratore delegato di Ericsson in Italia, aggiungendo che il primato è stato raggiunto grazie e due importanti innovazioni implementate da Ericsson. “L'architettura 5G Core Standalone unita alla funzionalità radio dual connectivity: questo permette di combinare in modo ottimale le frequenze mid-band (3.7 GHz) e millimetriche (26GHz) moltiplicando la capacità della connessione 5G”, ha spiegato. Il traguardo, prosegue la nota, dimostra la capacità di Tim di offrire infrastrutture di rete all’avanguardia, in grado di abilitare la trasformazione digitale del Paese. (Com)