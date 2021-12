Digitale: Stanzione, privacy tema centrale per misurare tenuta dello Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La privacy appare sempre meno una questione privata e sempre più un tema di rilievo pubblico, centrale, su cui si misura in termini geopolitici la tenuta dello Stato di diritto. Lo ha detto Pasquale Stanzione, Garante per la protezione dei dati personali, in occasione degli "Stati generali del diritto di Internet", alla Luiss. “I principi di non esclusività, di comprensibilità e di non discriminazione - ha poi aggiunto - sono il punto di riferimento ineludibile per un governo sostenibile della principale innovazione del futuro che è l’intelligenza artificiale”, ha poi aggiunto. (Rin)