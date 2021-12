Sanità: Speranza, siamo già in una stagione nuova fatta di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del congresso nazionale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) ha voluto rimarcare come, per il settore sanitario, il Paese sia "già in una stagione diversa rispetto al passato: dobbiamo chiudere definitivamente la stagione dei tagli e aprirne una nuova di investimenti". "E’ chiusa la stagione in cui le tabelle degli uffici di bilancio decidevano quanto diritto alla salute doveva essere garantito", ha poi rimarcato Speranza. (Rin)