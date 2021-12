Lombardia: Formenti (Lega), da Regione 2,5 miloni a piccoli Comuni per interventi contro calamità naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale ha approvato un emendamento presentato dal gruppo della Lega al bilancio di previsione 2022-2024 che stanzia 2,5 milioni a favore dei Comuni fino a 20mila abitanti. "Questo stanziamento – spiega il primo firmatario e consigliere regionale della Lega, Antonello Formenti, - va a incrementare il capitolo di bilancio destinato a finanziare gli interventi a seguito di calamità naturali". "È importante – continua Formenti – poter contare su adeguate risorse in caso di danni derivanti da maltempo ed eventi calamitosi. Sono fonti ai quali potremo attingere per i lavori di pronto intervento in urgenza e assolutamente necessari per fronteggiare i costi straordinari di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate dal maltempo". "Soprattutto i piccoli Comuni, che non possono avere nel proprio bilancio fondi adeguati, trarranno beneficio e sostegno dalla Regione, potendo contare su un aiuto immediato e concreto". (Com)