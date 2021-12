Agricoltura: Calenda, servono trasparenza verso consumatore e vantaggi fiscali Impresa 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- La filiera agricola italiana "deve essere parte del più ampio mondo agroalimentare e questo avviene oggi in maniera solo parziale". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo in videoconferenza all’assemblea nazionale della Coldiretti. In questa direzione, bisogna lavorare "in due sensi": da una parte, per la "trasparenza verso il consumatore", dall’altra per "Impresa 4.0", per cui anche le aziende agricole devono "poter investire e avere i vantaggi fiscali per gli investimenti", ha aggiunto. (Rin)